Volleybalsters strijden tegen China om brons

De druiven waren vrijdagochtend zuur. De Nederlandse volleybalsters boden Europees kampioen Servië prima tegenstand, maar kwamen uiteindelijk toch net tekort; 1-3 in sets (22-25, 28-26, 19-25 en 23-25). Vooral ook in de laatste set knokte de ploeg van bondscoach Jamie Morrison zich knap terug van een 3-8 achterstand. Het verschil werd echter gemaakt door de Servische sterspeelster Tijana Boskovic. Zij was met 25 punten de meest trefzeker speelster van de wedstrijd. Lonneke Sloetjes zorgde aan Nederlandse zijde voor de meeste punten (20).

Ook de Chinezen redden het niet. Zij moesten bij de laatste vier hun meerdere erkennen in Italië. China verloor met 2-3 in sets (18-25, 25-21, 16-25, 31-29 en 15-17). Nederland en China kwamen elkaar tijdens dit WK bij de Final Six al een keer tegen. Dat duel werd door Oranje verloren, maar beide landen waren op dat moment al geplaatst voor de halve finales.

Nederland - China begint zaterdag om 10.20 uur en is via telegraaf.nl live te volgen. Servië en Italië strijden vervolgens vanaf 12.40 uur om de wereldtitel.

