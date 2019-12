Toussaint, zwemkoningin van Glasgow

Kira Toussaint. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Even ademhalen en dan weer onderduiken, op weg naar het volgende keer- of meetpunt. Kira Toussaint (25), één van de grote uitblinkers op de EK kortebaan zwemmen in Schotland, doet er alles aan om gewoon door te gaan met wat haar intussen twee maanden uitstekend lukt. Scoren in het bad. Daar veranderen drie Europese titels niets aan. Bovendien moet ze zich nog plaatsen voor de Zomerspelen.