’Arda Turan gelinkt aan terroristen’

Zowel Vatan als Haberdar bericht vrijdag over het actieve onderzoek. Fethullah Gülen is een invloedrijke Islamitisch geleerde. Volgelingen van Gülen waren verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016. Deze werd hard neergeslagen door president Erdogan. De beweging wordt sindsdien gezien en berecht als terroristen. Volgelingen en sympathisanten krijgen lange gevangenisstraffen.

Het openbaar ministerie vermoedt dat zes voetballers lid zijn van de organisatie of hulp heeft geboden rond de militaire opstand. Naast Turan wordt ook Başakşehir-middenvelder Emre Belozoglu en Rizespor-trainer Okan Buruk onderzocht.

Het is de tweede keer deze week dat Turan negatief in het nieuws komt. De aanvaller, die door Basaksehir wordt gehuurd van FC Barcelona, sloeg vorige week de Turkse zanger Berkay Sahin een gebroken neus. Daarna zou hij de zanger in het ziekenhuis met een wapen hebben bedreigd. Het Openbaar Ministerie eiste maandag op last van openlijke geweldpleging, illegaal wapenbezit en opzettelijke aanranding 12,5 jaar gevangenisstraf.