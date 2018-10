’Goede zaak als Van Hooijdonk directeur bij NAC wordt’

Oud-international Van Hooijdonk is daarover in gesprek met NAC Breda. „Dat zou ik zeker toejuichen. Pierre heeft de persoonlijkheid en de contacten om zo’n functie goed te uitoefenen en daarnaast een echt NAC-hart. Het zou een goede zaak zijn als Pierre het gaat doen.”

NAC Breda beleeft vooralsnog een moeilijk seizoen en staat na acht speelronden troosteloos onderaan in de Eredivisie. Lokhoff moet er niet aan denken wat voor gevolgen het heeft als NAC ook zondag in de beladen derby met Willem II weer onderuit gaat.

„De negativiteit is nu al zo groot en dan wordt het nog onrustiger”, aldus de clubman, die een ontslag van trainer Mitchell van der Gaag een onverstandige zet zou vinden. „Van der Gaag is pas net bezig en eerder is technisch directeur Hans Smulders al opzij geschoven. Moet dan ook de trainer nog weg? Het lijkt me beter om de trainer gewoon zijn werk te laten doen. Als club moet je in deze situatie zorgen dat je de krachten bundelt”, aldus Lokhoff.