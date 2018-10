Wimbledon breekt met traditie en voert tiebreak in laatste set in

Waar een tiebreak normaal gesproken bij 6-6 begint, wijkt Wimbledon iets af van die regel. Op het heilige gras van Londen gaat de strijd eerst tot 12-12 door, waarbij de partij bij twee games verschil alsnog voortijdig wordt beslist. Is er dan alsnog geen winnaar, dan volgt een tiebreak. Daarin wint de tennisser die het eerst zeven punten maakt, met minimaal een verschil van twee punten.

,,De tijd is gekomen voor deze verandering. We weten dat de uren durende marathonpartijen schaars zijn, maar we willen ook niet direct een tiebreak bij 6-6 in de laatste set. De 12-12-optie is daarom een perfecte optie voor de balans tussen het maximaal presteren van de spelers en het afsluiten van een wedstrijd in een acceptabele tijdsduur", aldus AELTC-voorzitter Philip Brook.

De beslissing werd genomen na uitvoerige bestudering van de afgelopen twintig edities van Wimbledon en na consultatie met tennissers en andere betrokkenen. Zo spraken voormalig tennistoppers Mats Wilander en John McEnroe zich in het recente verleden al eens uit voor het invoeren van de tiebreak, mede vanwege de volgens hen onverantwoorde fysieke belasting van de spelers.

Met het besluit voegt de organisatie van Wimbledon zich bij de US Open, tot dit jaar het enige grandslamtoernooi waar de vijfde set werd beslist met een tiebreak. Overigens begint de tiebreak in New York wel gewoon bij 6-6. Bij Roland Garros en de Australian Open wordt in het beslissende bedrijf doorgespeeld tot er een verschil van twee games is.

In het verleden leverde het niet spelen van een tiebreak in de vijfde set vaak bizarre slijtageslagen op, waarvan John Isner tegen Nicolas Mahut veruit de bekenste is. Bij de editie van 2010 werd hun partij uitgesmeerd over drie dagen. Beide spelers stonden in totaal elf uur en vijf minuten op de baan, daarmee ging de titanenstrijd de geschiedenisboeken in als langste partij ooit gespeeld. De vijfde set eindigde bij 70-68 (!) in het voordeel van Isner.