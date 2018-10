Oranje in uitverkochte Kuip tegen Frankrijk

Het is al even geleden dat een duel van Oranje al zo'n maand van tevoren is uitverkocht. De zege van vorige week op Duitsland (3-0) en het gelijkspel tegen België (1-1) heeft het enthousiasme bij de fans kennelijk teruggebracht.

Ook de Nederlandse voetbalsters blijven populair. Zij ontvangen op 9 november Zwitserland in een uitverkochte Galgenwaard (23.750 toeschouwers). Beide ploegen strijden in twee duels om een plaats op het WK van volgend jaar in Frankrijk. De return staat voor 13 november in Schaffhausen op het programma.

De Kuip Ⓒ ANP

De KNVB gaat de komende tijd onderzoeken of het niet beter is dat de voetbalsters hun duels in grotere stadions gaan spelen.