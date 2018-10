Hoeness woest op media: ’ Volstrekt respectloos’

Hoeness is woest op de media. „Als een journalist ziet dat ik vanuit mijn kantoor de trainingen bekijk, wordt er meteen geschreven dat ik de trainer aan het controleren ben. Volstrekte onzin. Ik vind het gewoon leuk om het te kijken.”

„Wij hebben deze persconferentie belegd om feiten naar buiten te brengen”, trapte voorzitter Karl-Heinz Rummenigge af. „Ik heb al twee weken geen commentaar gegeven over de situatie en ik laat me door niemand overtuigen om dat wel te doen.”

Toch komt de club, na aanhoudende berichtgeving door binnen- en buitenlandse pers, met een statement. „Wij doen hier niet aan symboolpolitiek. Wij staan, zonder enige twijfel, achter Niko Kovač. Dat weet hij ook”, zei technisch directeur Hasan Salihamidžić. „Hoe de media over Kovač schrijft is respectloos. Er wordt zelfs getwijfeld aan zijn toewijding aan de club. Ik wil het publiekelijk voor hem opnemen. We zijn helaas gezakt op de ranglijst en we moeten kritisch zijn op ons spel. Dat weten de trainer en de spelers. We gaan wel weer winnen.”

Niko Kovač Ⓒ REUTERS

„Toen we de supercup wonnen (5-0 tegen Frankfurt, red.) hoorde ik de media alweer klagen dat de Bundesliga saai geworden was”, zei Hoeness. „Ik hoorde zelfs geluiden dat er een play-off systeem ingevoerd moest worden om de spanning weer terug te brengen. Een paar weken later is de sfeer helemaal omgeslagen.”

„Zo schreef een journalist de mindere periode helemaal toe aan het vertrek van Juan Bernat”, vervolgt een woedende Hoeness. Bernat werd afgelopen zomer verkocht aan Paris Saint-Germain. „Deze club hangt echt niet van Bernat af. We hebben zestien of zeventien goede spelers. Het grootste probleem van Kovač is niet een tekort aan goede spelers, maar het tevreden houden van goede voetballers die niet aan spelen toe komen.”

Manuel Neuer is een van de spelers in een mindere fase. „Tegen Nederland zag hij er niet goed uit”, geeft Rummenigge toe. „Maar moet je hem op een paar mindere moment zo hard afrekenen? De pers was echt respectloos in hun oordeel over Manuel. Wij maken ons geen zorgen over hem.”

„Neuer was lang geblesseerd”, vult Hoeness aan. „Nu is hij zijn zelfvertrouwen een beetje verloren. Wij zijn niet tevreden over zijn spel maar kijken daar doorheen. We bespreken wel met de trainer hoe we ervoor kunnen zorgen dat het beter gaat, maar rekenen hem hier niet op af.”