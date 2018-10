Foto’s - Bertens straalt op catwalk WTA Finals

In het Sands Expo and Convention Centre in Singapore hadden alle acht WTA-finalistes hun mooiste jurk uit de kast getrokken.

Ⓒ Facebook WTA Finals

Naast Bertens, waren ook Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Sloane Stephens, Elina Svitolina en Karolina Pliskova aanwezig in mooie kledij.

Bertens neemt het in Singapore in haar groep op tegen Angelique Kerber, Naomi Osaka en Sloane Stephens.