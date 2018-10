Bertens tegen Kerber, Osaka en Stephens

De Duitse Kerber, nummer twee van de wereld, is nu als eerste geplaatst in Singapore. De Japanse Osaka derde en de Amerikaanse Stephens is als vijfde ingeschaald.

Loting bepaalde dat Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina en Karoline Pliskova de ’witte’ groep vormen.

Bertens werd op de valreep rechtstreeks toegelaten tot de prestigieuze WTA Tour Finals. Aanvankelijk had de 26-jarige Nederlandse toptennisser een reserveticket, omdat ze op de jaarranglijst op de negende plek eindigde. Door de afmelding van Simona Halep (nummer één van de wereld) vanwege een hernia schoof Bertens een plekje op en behoort zo tot de beste acht tennissters van 2018.

De totale prijzenpot in Singapore is met liefst zeven miljoen dollar (ongeveer zes miljoen euro) gevuld. Bertens weet zich in elk geval verzekerd van minimaal 151.000 dollar (ongeveer 131.000 euro). De winnares van de WTA Tour Finals gaat er met een bedrag van 1,85 miljoen dollar (ongeveer 1,6 miljoen euro) vandoor.