Ten Hag: ’Begrijp enthousiasme rond Oranje’

„Ik begrijp het enthousiasme wel. Jarenlang hebben we toch achter de feiten aangelopen en niet mee kunnen spelen op het hoogste platform. Het Nederlands elftal heeft nu laten zien dat er perspectief is”, zei de coach van Ajax vrijdag in aanloop naar de uitwedstrijd van zijn ploeg tegen sc Heerenveen. „Oranje heeft laten zien tegen de beste spelers van de wereld mee te kunnen komen. En ze zijn nog jong. Als er ontwikkeling in komt, kunnen we een goed toontje meezingen.”

Frenkie de Jong deed alleen tegen Duitsland mee en werd tegen België gespaard. Verdediger Matthijs de Ligt ging tegen de Belgen na de eerste helft naar de kant. Ten Hag gaf in aanloop naar de duels al aan dat hij hoopte dat bondscoach Ronald Koeman wat rekening zou kunnen houden met het drukke programma van Ajax.

„Het gaat meer om het totale pakket en de totale omvang van de wedstrijden. Wat kan een speler aan en hoeveel ervaring heeft hij? Ik zit echt niet zenuwachtig voor de televisie om te kijken of spelers geblesseerd raken. Dat was ook niet mijn signaal. We hebben er samen de verantwoordelijkheid in. De bondscoach heeft het op verantwoordelijke wijze gedaan.”