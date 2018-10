Geblesseerde Lorenzo laat Japanse GP schieten

Op het circuit van Motegi hield de Spanjaard het na twee ronden voor gezien omdat hij nog te veel hinder ondervond van een blessure die hij opliep na een zware crash tijdens de vorige grand prix in Thailand.Uit een nieuwe scan van zijn linker pols bleek dat de breuk niet hersteld was. De artsen konden op de nieuwe scan zelfs een volledige breuk waarnemen.

De 31-jarige Lorenzo wilde het in de vrijdagochtendtraining proberen. Al snel bleek dat het onverantwoord om aan de race deel te nemen. „Na alle pogingen om zo snel mogelijk te herstellen, geloofde ik dat het mogelijk zou zijn om hier in Motegi te rijden en het vervolgens te proberen. Maar vanaf het eerste moment moest ik toegeven dat het onmogelijk was”, vertelde Lorenzo.

Ducati heeft aangegeven in Motegi geen vervanger in te zetten. Voor de volgende week te verrijden Australische Grand Prix in Phillip Island Grand Prix is testcoureur Michele Pirro opgeroepen om Lorenzo mogelijkerwijs te vervangen.

Lorenzo’s teamgenoot Andrea Dovizioso was na twee sessies met 1.45,358 de snelste onder wisselvallige omstandigheden. De Italiaan maar ook tweede snelste Cal Crutchlow (Honda) bleven in de tweede, natte training in hun box.

Honda-coureur Dani Pedrosa ging wel naar buiten en was de snelste in FP2 op bijna 3 seconden van de tijd van ’Dovi’ met 1.48,136. Beiden tijden waren ver verwijderd van het pole-record van Lorenzo met 1.43,790. WK-leider Marc Marquez die in Japan zijn zevende wereldtitel kan veroveren, noteerde een vierde tijd voor wat dat gezien de grillige weersomstandigheden waard was.