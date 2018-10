Barcelona denkt niet aan terugkeer Neymar

Volgens Jordi Cardoner, de vice-voorzitter van de kampioen van Spanje, heeft niemand bij zijn club daar over gesproken.

Cardoner reageerde op mediaberichten eerder deze week. Neymar zou het niet naar zijn zin hebben in Parijs en graag weer voor Barcelona willen spelen. „Maar het was Neymar die vorig jaar weg wilde”, doelde Cardoner over een megatransfer van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. „Daarna is er nooit meer binnen de clubleiding over een terugkeer gesproken.”

Neymar vormde een succesvolle voorhoede met Lionel Messi en Luis Suárez. De Braziliaan won de Champions League met Barcelona en werd twee keer kampioen.