Rentree Maxi Romero aanstaande

Jong PSV reist vrijdagavond namelijk met een nagenoeg fitte selectie af naar Maastricht voor het duel met MVV.

Alleen de langdurig geblesseerde Zakaria Aboukhlal en Justin Lonwijk zijn er niet bij. Daar tegenover staat de rentree van de Argentijnse aankoop van de Eindhovenaren.

Ook alle jeugdinternationals die er tegen Jong Ajax (2-1 winst) niet bij waren, zijn fit teruggekeerd. Ramon Lundqvist viel in het duel met de Amsterdammers uit, maar is er in Zuid-Limburg weer bij.

Naast Romero en Lundqivst, doen ook Yanick van Osch, Armando Obispo, Cody Gakpo en Dante Rigo mee vanuit PSV 1.