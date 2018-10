Team Sky hengelt weer wielertalent binnen

De 22-jarige belofte komt over van Team UAE Emirates en gaat zich richten op de klassiekers en het tijdrijden. „Sky is een indrukwekkend team en het is voor mij een droom om bij die ploeg te gaan fietsen”, zegt Ganna die als baanwielrenner al naam heeft gemaakt.

De Italiaan is tweevoudig wereldkampioen op de individuele achtervolging en was ook actief bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. „Ik kan vooral in het tijdrijden nog veel stappen maken en daarvoor is Sky natuurlijk perfect”, aldus Ganna die achter Gianni Moscon tweede werd bij de nationale tijdritkampioenschappen.

Ganna won Parijs-Roubaix bij de beloften en reed namens UAE Emirates al verschillende eendagskoersen. Sky wil de Italiaan daarom ook in de klassiekers gaan gebruiken.

Team Sky maakte donderdag bekend dat de 21-jarige Ecuadoriaan Jhonatan Narváez voor de Britse wielerploeg gaat rijden. Narváez komt over van Quick-Step. Sky is naar verluidt ook nog druk aan het onderhandelen met het Colombiaanse klimtalent Ivan Sosa.