Van Bommel trots op Oranje-debutanten

Hij vervolgt op de persconferentie. Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Steven Berwijn debuteerden bij het Nederlands elftal. „De jongens die gespeeld hebben waren heel erg blij. Bang dat ze gaan zweven? Nee, iedereen is nuchter en relaxed.”

Voor Van Bommel wordt het - net als het gros van de selectie - weer even omschakelen na de interlandperiode. De oefenmeester ziet echter geen verschil. „Of je nu tegen UNA, of FC Barcelona speelt, op zaterdag of woensdag. Het maakt allemaal niets uit. Je moet het uit jezelf halen.”