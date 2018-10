Zieke Rekik biedt kans voor Luckassen

De huidige nummer vijf van de Bundesliga kampt met defensieve problemen. Landgenoot Karim Rekik is ziek en mist de wedstrijd in Berlijn tegen Freiburg. Trainer Pal Dardai kiest daarom voor ofwel Luckassen of het negentienjarige talent Florian Baak, zo liet hij doorschemeren bij de persconferentie vrijdag.

Luckassen kwam afgelopen zomer over van PSV maar speelde pas een handvol minuten. Op 22 september viel hij in de 87e minuut in bij de gewonnen thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (4-2). Het bleef tot nu toe bij die ene invalbeurt.

De 23-jarige centrale verdediger moet voorlopig Rekik (die ook voor PSV speelde in het verleden) voor zich dulden in de rangorde. Ook Niklas Stark (nu geblesseerd) en Fabian Lustenberger kregen de voorkeur boven Luckassen.