Chelsea deelt eerste tik uit aan Ajax

Dat hebben lokale autoriteiten uit de Engelse hoofdstad woensdag besloten en medegedeeld aan Ajax. De reden voor dit besluit is wegens te veel ongeregeldheden met Ajax-supporters in Europa en in Groot-Brittannië in het bijzonder.

Eind vorige week werd Ajax al op de hoogte gesteld dat het voornemen van was om geen supporters toe te laten vanuit Amsterdam. Deze week was een afvaardiging van Ajax op eigen verzoek aanwezig bij een overleg in Londen.

Uiteindelijk werd besloten dat alleen het onderste gedeelte van het uitvak van Stamford Bridge beschikbaar wordt gesteld voor de uitsupporters. Dat komt neer op 833 plekken. Ajax gaat op 5 november op bezoek bij Chelsea.

