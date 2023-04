Premium Het beste van De Telegraaf

Noord-Hollander kijkt thuis zonder weemoed naar geliefde klassieker Terpstra voor het eerst sinds 2012 thuis tijdens ’Ronde’: ‘Ik zet mijn geld op Van der Poel’

Niki Terpstra viert zijn zege in de Ronde van Vlaanderen in 2018. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ruim vijftien jaar lang was dit de periode waar Niki Terpstra als profwielrenner voor leefde. Enerzijds het walhalla, anderzijds zorgde het voor de meeste stress bij hem en zijn familie. Zondag is hij er voor het eerst sinds 2012 niet bij in de Vlaamse Hoogmis, waar hij vijf jaar terug triomfeerde.