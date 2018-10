Frenkie de Jong: ’In de verdediging? Denk het niet’

Hij vervolgt tegenover Fox Sports. „Misschien laat hij het wel zo staan. Ik heb er toch geen invloed op nu.” Of zal Ten Hag hem weer in de verdediging zetten? „Dat denk ik niet, dat liep niet zo goed af de vorige keer”, lacht hij. „Ik weet niet of hij dat nog een keer gaat doen.”

De Jong vindt het in ieder geval een mooie voetbalweek. „Eerst Heerenveen-uit, een mooie wedstrijd. Dan de confrontatie met Benfica en daarna nog de Klassieker.”

De middenvelder laat in ieder geval zien dat hij in zijn hoofd scherp is als hij de vraag krijgt of het lastiger om voor of juist ná een Champions League-wedstrijd in de Eredivisie weer aan te treden. „Ik denk vooral de Champions League-wedstrijd zélf.”

