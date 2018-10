De Bruyne terug in selectie Manchester City

De Belgische middenvelder liep twee maanden geleden een knieblessure op en trainde al een paar weken mee met de groep. „Hij heeft geen pijn meer, maar ik weet nog niet of hij begint of dat hij negentig minuten kan spelen”, zei de Spaanse coach.

Guardiola ziet de terugkeer van De Bruyne als een grote mentale opsteker. Zonder de Belgische technicus slaagden de ’Citizens’ er toch in om na acht wedstrijden bovenaan de Premier League te staan. „Kevin is een belangrijke speler die ons nog sterker maakt.”

Met acht doelpunten en zestien assists had de 27-jarige Belg vorig seizoen een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Manchester City. De Bruyne pakte in de zomer met België brons op het WK en ging na een korte vakantie al snel weer aan de slag bij zijn club. Half augustus beschadigde hij op de training echter zijn kniebanden.