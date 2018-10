Van Bommel waakt voor onderschatting tegen Emmen

„Iedereen zag Emmen als degradatiekandidaat nummer één”, zei Van Bommel vrijdag tijdens de persconferentie. „Maar ze hebben gewoon al acht punten en staan boven de streep. Bovendien: zij zullen dit zien als uitdaging. Het is toch mooi om hier te kunnen voetballen?”

Komende week wacht Tottenham en een week later neemt PSV het in de KNVB-beker op tegen RKC. Het contrast tussen die wedstrijden is groot, maar Van Bommel eist in beide duels het maximale. „Je moet onverstoorbaar zijn”, aldus de coach van PSV. „Of je nu tegen UNA, FC Barcelona of FC Emmen speelt, om 20.30 uur of om 12.15 uur, op zaterdag of woensdag. Het maakt allemaal niets uit. Motivatie moet je uit jezelf halen.”

Als koploper PSV weet te winnen van Emmen heeft het na de eerste negen competitiewedstrijden de maximale score van 27 punten. Dat zou een record zijn voor een startende trainer bij PSV.