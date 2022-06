Feyenoord start seizoen: Slot houdt rekening met lastige transferperiode

Trainer Arne Slot houdt rekening met een lastige transferperiode, zo gaf hij aan bij het gala van de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, waar hij de Rinus Michels Award in ontvangst nam. ,,Afgelopen seizoen hebben we spelers aangetrokken, die achter de bal spelen, en die zijn minder duur dan spelers, die voor de bal spelen en daar het verschil maken. Net zoals bij veel clubs, zien we ook de nodige spelers vertrekken. Sowieso omdat we met Cyriel Dessers, Reiss Nelson en Guus Til drie huurlingen hadden en Bryan Linssen kwijtraken, maar ik zeg ook niks geks, als ik zeg dat Luis Sinisterra in de belangstelling staat van veel clubs. Om met onze mogelijkheden spelers aan te trekken, die voor de bal spelen en daar het verschil maken, wordt nog een grotere uitdaging dan afgelopen seizoen Trauner, Pedersen en Aursnes, die allemaal achterin spelen, aan te trekken.”

Verder is de kans ook aanwezig dat Tyrell Malacia vertrekt uit de Kuip. Met name het Olympique Lyon van Peter Bosz heeft interesse in de linksback, alleen wil de club nog niet het gevraagde transferbedrag betalen. Feyenoord houdt vast aan een gegarandeerd minimumbedrag van zo’n vijftien miljoen euro. De Fransen hebben tal van voorstellen gedaan om zaken te doen maar daarbij denken zij aan een constructie die in de toekomst alleen met grote bonussen in de buurt van het door Feyenoord gewenste bedrag komt.

Voor Feyenoord is het een nadeel dat met name Manchester United nog geen andere zaken doet zolang de grote klapper (Frenkie de Jong) niet voorbij is gekomen. De Engelsen hebben serieuze interesse, maar hebben op andere posities prioriteiten.

Een andere lastige bijkomstigheid is de financiële positie van de Rotterdammers. Feyenoord zou geholpen zijn als het vóór 1 juli een flinke transfer doet, omdat dit de jaarcijfers over het seizoen 2021-2022 in een beter daglicht plaatst. Tegelijkertijd moet de club zelf zaken gaan doen en investeren in spelers. Daarvoor is ook geld nodig.