Verstappen derde in regenachtige vrije training

Alleen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (1.47,502) en Valtteri Bottas (1.48,806) waren sneller op de regenachtige vrijdag in de Verenigde Staten. Verstappens ploeggenoot bij Red Bull, Daniel Ricciardo, werd vierde in 1.49,326.

In de beginfase van de eerste vrije training was het regenachtig, maar naarmate de training vorderde, werd het weer beter. Verstappen hield het snel voor gezien op Circuit of the Americas. Ook veel andere coureurs ging vroegtijdig naar binnen.

De training werd tijdelijk onderbroken omdat er te veel gravel op de baan was gekomen na een spin van Sauber-coureur Charles Leclerc.

De afgelopen vier edities van de GP van de Verenigde Staten werden gewonnen door klassementsleider Hamilton, die zondag de wereldtitel kan veroveren.