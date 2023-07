Premium Het beste van De Telegraaf

Schorsing voor ’daders’ motorgate Pogacar duidelijk van slag na bizar incident

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tadej Pogacar kan niet de aanval op Jonas Vingegaard plaatsen die hij wil. Ⓒ AFP

MORZINE - Iedereen wilde het beklijvende gevecht tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard van dichtbij zien. Na de eerste aanval van Pogi op 4,5 kilometer van de top van de Col de Joux Plane ontspon zich een nagelbijtend spannende achtervolging van de Deen op de Sloveen. Twee kilometer lang bleef ’Vinge’ zo’n vijftien meter daarachter aan het elastiek hangen, om vervolgens de sprong te maken en weer in het wiel van Pogacar te kruipen. Toen het tweetal een beetje naar elkaar had zitten kijken, kwam het moment dat schande de schoonheid van het duel overschaduwde. „Het was een weggegooide pijl die ik verschoot...”, zei ’Pogi’.