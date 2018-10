Ayoub: ’Het is moeilijk, maar trainer is niet blind’

„En dat is moeilijk”, erkent de middenvelder tegenover RTV Rijnmond. „Naar mijn idee heb ik het goed gedaan op de momenten dat ik mocht invallen, maar geduld is het sleutelwoord”, zegt Ayoub, die één keer twintig minuten inviel, een keer tien, een keer acht en een keer zeven. Geen vette buit vooralsnog voor de man die bij FC Utrecht de laatste jaren een van de sterkhouders was.

Bekijk ook: Van Bronckhorst kiest weer voor Bijlow

„Ik ben niet iemand die snel naar de trainer stapt”, aldus de linkspoot. „En we hebben er niet heel veel over gesproken. Als de trainer mij niet opstelt, heeft hij daar een reden voor. Hij is ook niet blind.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie.