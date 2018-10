Korfballers treffen Duitsland in EK-finale

De formatie van bondscoach Wim Scholtmeijer versloeg in Heerenveen België in de halve eindstrijd met groot verschil: 22-9.

Halverwege was het al 12-5. Na de hervatting scoorde Nederland zeven keer op rij, waarmee de nummer 3 van de wereld definitief verslagen was. „Het verschil was groot”, zei Scholtmeijer naderhand. „Nu gaan we er in de finale ook een spektakel van maken. We willen onze gestelde doelen bereiken én het publiek een mooie show geven.”

2002

De andere finalist is Duitsland, dat eerder op de dag won (20-10) van Portugal. Duitsland had in de groepsfase enigszins verrassend gewonnen van België. Duitsland won niet eerder een medaille op een EK. De laatste keer dat de finale niet tussen Nederland en België ging, was in 2002. Oranje versloeg destijds Tsjechië in de eindstrijd.

Oranje veroverde de Europese titel al zes keer. De finale is zondag in Heerenveen.