Verstappen klokt ook in tweede training derde tijd

Opnieuw was Lewis Hamilton (1.48,716) de snelste op de door regen geteisterde circuit in Austin.

Het duurde even voordat de coureurs zich op de baan lieten zien. Sommige coureurs lieten hun bolide staan, anderen reden slechts een paar minuten. Kort voor het verstrijken van de tijd besloot Verstappen ook nog even het circuit op te komen en hij reed slechts vijf ronden. Hamilton verscheen zelfs nog korter op de baan: drie ronden.

Met nog twintig minuten op de klok hadden pas acht coureurs een tijd genoteerd. Toro Rosso-coureur Pierre Gasly had lange tijd de snelste tijd achter zijn naam staan, maar hij werd nog voorbijgestreefd door klassementsleider Hamilton en werd tweede in 1.49,728.

Moeilijke dag

„De auto kan nog beter”, reageerde Verstappen op zijn eigen website. „Het is moeilijk conclusies te trekken. Ik was niet blij met hoe mijn banden er uit zagen na de eerste training, maar ik weet niet hoe die van de rest er aan toe waren. Al met al was het een moeilijke dag. We weten nog niet precies waar we staan, want we hebben nog niet op een droge baan kunnen rijden.”

Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De race is zondag om 20.10 uur.