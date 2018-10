De Guzman ziet ploeggenoot vijf keer (!) scoren

De ploeg van de Serviër, waarvoor ook Jonathan de Guzman uitkomt, won met liefst 7-1. Sébastien Haller, oud-spits van FC Utrecht, nam de andere twee treffers voor zijn rekening.

Drie jaar geleden

Het was drie jaar geleden dat een speler voor het laatst in één duel vijf doelpunten maakte op het hoogste niveau in Duitsland. Destijds was dat de Pool Robert Lewandowski, de spits van Bayern München. Jovic is nu met zeven treffers de topscorer van de Bundesliga.

De Guzman gaf de assist bij de 6-1 van Jovic. Jetro Willems bleef het hele duel op de bank bij de thuisclub. Frankfurt heeft door de eclatante zege evenveel punten als Bayern München, dat zesde staat. De ploeg van Arjen Robben speelt zaterdag nog het uitduel bij VfL Wolfsburg.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga.