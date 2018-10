Domper voor Oranje-held Danjuma bij Club Brugge

De kampioen van België kwam niet verder dan 1-1. Club Brugge achterhaalde daardoor weliswaar Genk aan de kop van de ranglijst, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.

Ovationeel applaus

De thuisclub kwam kort na rust op voorsprong door Hans Vanaken, maar niet veel later maakte Apostolos Vellios gelijk. Brugge-coach Ivan Leko werd met een ovationeel applaus verwelkomd door de supporters. De Kroaat werd onlangs opgepakt en bracht een nacht in de cel door wegens een vermeend aandeel in een omvangrijk fraudeschandaal in het Belgisch voetbal. Hij kwam al snel weer vrij.

Arnaut Danjuma Groeneveld, die dinsdag nog voor Oranje scoorde tegen België, werd na één helft gewisseld door Leko. Stefano Denswil en Ruud Vormer speelden de hele wedstrijd.