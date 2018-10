Vettel krijgt gridstraf van drie plaatsen

De coureur van Ferrari werd bestraft omdat hij in de eerste vrije training te weinig snelheid minderde toen de rode vlag werd getoond.

Leclerc

Tijdens de eerste vrije training verscheen de rode vlag omdat Charles Leclerc kortstondig de baan had verlaten. De Sauber-coureur legde door een spin veel grind op het asfalt. Onderweg naar de pitstraat reed Vettel te hard en dat was de wedstrijdleiding niet ontgaan.

Vettel is nog in de race voor de wereldtitel, maar Lewis Hamilton heeft een ruime voorsprong van 67 punten: 331 om 264. Hamilton kan dit weekeinde in Austin voor de vijfde keer wereldkampioen worden.

