Succes voor baanwielrenners in Frankrijk

Oranje, bestaande uit het trio Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Sam Ligtlee, versloeg in de finale Frankrijk. De derde plaats was voor Rusland, dat in de strijd om brons won van Groot-Brittannië.

Bij de vrouwen was Nederland minder succesvol op het onderdeel. Hetty van de Wouw en Laurine van Riessen slaagden er niet in door de kwalificatie te komen.

Bij de puntenkoers voor de vrouwen eindigde Nina Kessler als 22e. De zege ging naar de Italiaanse Maria Confalonieri.