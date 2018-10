Depay ook bij Lyon meteen weer trefzeker

Memphis Depay, de afgelopen interlandperiode smaakmaker bij Oranje in de duels met Duitsland (3-0) en België (1-1), was een van de doelpuntenmakers. Hij scoorde in de slotfase nadat Moussa Dembélè Lyon al voor rust op voorsprong had gezet.

Lyon staat tien punten achter op lijstaanvoerder Paris Saint-Germain. De koploper heeft ook nog een wedstrijd meer te spelen.

