Ten Hag over gat met PSV: ’Parijs is nog ver’

PSV heeft nog niks gemorst en lijkt ook weinig punten te gaan verspelen. Is SC Heerenveen-uit cruciaal?

„Ieder duel is cruciaal en ik neem aan dat PSV niet alle wedstrijden gaat winnen. Maar ik denk dat wij vooral naar onszelf moeten kijken, wij moeten iedere wedstrijd zelf wel winnen dus.”

Wordt de kloof niet te groot als je zeven of acht punten achter komt?

„Het seizoen is nog heel erg lang. Parijs is nog ver, zouden ze in de Tour de France zeggen.”

Dus ook als je verliest of gelijkspeelt…

„Jawel, dat maakt me wel uit. Ik zei al: we willen elke wedstrijd winnen”, lachte de coach, die in Friesland niet kan beschikken over linksback Nicolas Tagliafico, die kampt met heupproblemen en wordt vervangen door Max Wöber of Daley Blind.

Een meevaller voor Ajax is dat Hakim Ziyech (zo goed als) fit is, terwijl hij nog geen twee weken geleden – tegen AZ – naar zijn hamstring greep en de interlands met Marokko liet schieten.

Voorzorg

Toch is het logisch als hij met een schuin oog naar Benfica-thuis kijkt. „Sparen zou ik het niet willen noemen. Voorzorg? Dat geldt eventueel ook voor anderen en zullen we goed moeten managen. Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui zijn de thema’s. Lasse Schöne is verstandig geweest, heeft een interland laten lopen en ik denk dat hij fit is.”