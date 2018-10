NAC-trainer: ’Aan moraal alleen heb je niks’

In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd zijn Robert Mühren en Gervane Kastaneer weggevallen door blessures.

Ego

Van der Gaag wil zich niet verschuilen achter alle tegenslagen. „Ik zoek het niet in excuses. Dit soort dingen gebeurt nu eenmaal. Wat de scheidsrechter betreft. Daar is al heel veel over gezegd en geschreven. Ik had het na de wedstrijd over ego en dat is de afgelopen week bevestigd”, waarmee de NAC-trainer verwijst naar scheidsrechter Björn Kuipers, die na bestudering van de beelden bij zijn foutieve penaltybeslissing bleef, maar uiteindelijk na veel vijven en zessen toch erkende in de fout te zijn gegaan.

Resultaat

Voor Van der Gaag zijn de druiven zuur, want de penalty op een cruciaal moment was van doorslaggevend belang voor de zevende nederlaag dit seizoen. Het betere spel in de laatste twee wedstrijden heeft mede daardoor niks opgeleverd. „Aan moraal alleen heb je niks. We hebben resultaat nodig, het liefst drie punten. Dat zal lastig genoeg worden tegen Willem II wat ik een goede ploeg vind met veel scorend vermogen. Moraal is leuk. Dat heb je na PSV gekregen. Maar na twee dagen merk je daar niks meer van. Resultaat is het enige dat telt”, aldus Van der Gaag, die door de blessures basisplaatsen inruimt voor Mounir El Allouchi en Luka Ilic.