’Het is voor Maxi nog niet makkelijk geweest bij PSV’

„We hebben geen haast”, zegt de coach over de man van dik tien miljoen euro. PSV plaatste deze week een filmpje op de social media-kanalen. Te zien was dat Romero (19) zich met zijn ploeggenoten in het zweet werkte bij een oefening van fysiek-trainer Egid Kiesouw en de Argentijn zijn neusje voor de goal niet is kwijtgeraakt. De beelden vonden onder de PSV-sympathisanten gretig aftrek. Vrijdagavond maakte de spits eindelijk weer minuten in competitieverband, met Jong PSV deed hij tegen MVV een helft mee.

Gekooide tijger

Romero kreeg in zijn vaderland de bijnaam El Tigre, maar tot dusver zit hij sinds zijn komst in Eindhoven (januari) vooral gekooid. De teller in de Eredivisie staat op negen minuten tijdens de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht. Tot dusver kost de aanvaller, qua officiële minuten met het eerste elftal, dus meer dan een miljoen per minuut. Na een zoveelste blessure cq. terugslag in de Keuken Kampioen Divisie bij de beloften, eind augustus, gooide PSV het over een andere boeg.

„We hebben er toen bewust voor gekozen om hem uit de wedstrijden te halen”, legt Van Bommel uit. „Hij moet superfit worden. We hebben hem laten werken aan specifieke dingen. Snelheid, uithoudingsvermogen, kracht, noem maar op. Hij zit nu in de fase dat hij weer trainings- en wedstrijdfit moet worden. Het is niet zo dat hij, nu hij weer met de groep traint, opeens honderd procent is.”

Trainerswissel

Van Bommel: „We hebben nu dus een plan met hem gemaakt. Ga dat dan maar eens uitleggen aan een speler die al zo lang geblesseerd is. Maxi gaat er goed mee om. Hij begrijpt het. We moeten het niet overhaasten en gaan er geen datum op plakken. Dat geduld moeten we als club opbrengen. En dus ook als speler. Hij is er lang uit geweest, kreeg tegenslagen of kleine blessures, ook nog een trainerswissel en zo ging hij op en neer. Het is voor hem niet makkelijk geweest.”