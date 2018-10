Wim Kieft: Memphis op weg naar wereldtop

Wim Kieft Ⓒ Telesport

Niemand heeft opgemerkt dat Memphis Depay op witte schoenen speelde bij Oranje. Omdat hij tegen Duitsland en België weergaloos speelde. Je kan er van allerlei theorieën op loslaten waarom het sinds zijn transfer van PSV naar Manchester United in 2015 niet is gelukt. Alle excuses van jong, veel geld, hoog verwachtingspatroon, grote druk of vedettestatus ten spijt; kan je zo goed voetballen en ben je zo sterk als Memphis, dan moet je het vooral jezelf kwalijk nemen als je drie jaar stilstaat.