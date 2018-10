Volleybalsters verdrietig, maar vastberaden op jacht naar brons

Lonneke Sloetjes laat haar tranen de vrije loop na het missen van de WK-finale. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

YOKOHAMA - Het was een aandoenlijk tafereel in de catacomben van de Yokohama Arena. Anne Buijs onderbrak haar vraaggesprekje om Lonneke Sloetjes te troosten, die een tv-interview wegens een huilbui moest staken. De twee slapies vielen elkaar even snotterend in de armen.