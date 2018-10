Verstappen: ’Na de race helemaal los en dan zwaar op dieet’

Als één van de meest populaire coureurs puilt zijn agenda uit. Van verplichtingen op het Circuit of the Americas tot deelnemen aan een fanquiz in muziekbar The Rustic Tap op 6th Street in het stadscentrum.

Ontbijt-taco’s

Dus het ene moment met de technici discussiëren over de banden om even later tussen bier drinkende jongeren ondervraagd te worden over zijn ervaringen in de Texaanse hoofdstad. Ook is er een quiz, met als openingsvraag of ontbijt-taco’s het meest met Austin worden geassocieerd. Waarop de Nederlander verbaasd reageert: „En dat vraag je aan een Nederlander?”

Overigens heeft hij daar een beetje zelf om gevraagd. Op de vraag wat hij het leukste van Texas vond kwam even daarvoor als antwoord: ’Het eten’. Om vervolgens lyrisch over de kwaliteit van de steaks uit te wijden. Verstappen: „Het is ongelooflijk hoe lekker ze hier zijn. Zondag en maandag na de race ga ik altijd helemaal los, waardoor ik de dagen erna weer zwaar aan een dieet moet.”

Sessie met plaatselijke schone

In tegenstelling tot in Europa en Azië puilt de bar niet uit met fans. Als indicatie dat Formule 1 in de Verenigde Staten nog de nodige meters moet maken, zeker gezien de zware concurrentie van het meer robuuste NASCAR en de Indy Races. Maar Verstappen doet wat er van hem verlangd wordt en werkt professioneel het programma af. Tot bandenwisselen aan toe, waarbij hij een team moet vormen met mensen uit het publiek. Vooral de sessie met een plaatselijke schone, die met een uitpuilende boezem en klaterende glimlach voor de voorpagina van de lokale krant gaat, zorgt voor hilariteit.

Keanu Reeves

Na een uur is het voorbij en kan de focus weer drie dagen lang op het racen worden gericht. Overigens ook dan weer afgewisseld met ontmoetingen met door sponsor Red Bull geïnviteerde VIP’s. Variërend van filmsterren als Keanu Reeves tot sportcelebrity Lindsey Vonn. Verstappen: „Alleen het raceprogramma, inclusief de trainingen, ken ik uit mijn hoofd. Over de rest van het programma laat ik me pas kort van tevoren informeren. Ik laat het dan op me afkomen en vaak werkt dat toch het beste.”