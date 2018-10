Max Verstappen: ’Een moeilijke dag’

,,Het is moeilijk conclusies te trekken. Ik was niet blij met hoe mijn banden er uit zagen na de eerste training, maar ik weet niet hoe die van de rest er aan toe waren”, vervolgde Verstappen op zijn officiële website. „Al met al was het een moeilijke dag. We weten nog niet precies waar we staan, want we hebben nog niet op een droge baan kunnen rijden.''

Verstappen eindigde in beide sessies als derde. Waar de 21-jarige coureur van Red Bull in de eerste vrije training 1.48,847 klokte, noteerde hij in sessie twee 1.49,798. Veel ronden reed Verstappen niet op het door regen geteisterde circuit in Austin. Zo kwam hij in de tweede sessie tot slechts vijf ronden, maar dus wel tot een derde tijd. Viervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was in zijn Mercedes met 1.48,716 overigens de snelste en had daar zelfs slechts drie ronden voor nodig.

De Formule 1-coureurs werken zaterdagavond om 20.00 uur eerst nog de derde vrije training af, voordat om 23.00 uur de seinen op groen gaan voor de kwalificatie. De Grand Prix van Amerika begint zondag om 20.10 uur (Nederlandse tijd).

