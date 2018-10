Herbeleef de ’mislukte strijd’ om het brons van volleybalsters

De Nederlandse volleybalsters moeten zich in Japan nog één keer zien op te laden. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

De Nederlandse volleybalsters op het WK in Japan in de strijd om een bronzen medaille kansloos onderuit tegen China. Oranje verloor met 0-3 (22-25, 19-25 en 14-25) in sets. Herbeleef de beslissende clash aan de hand van de tweets van onze volleybalexpert Willem Held.