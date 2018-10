’Afslachting door Ajax dreunde na’

Daarmee doelt Van den Brom op de 5-0 nederlaag van AZ tegen Ajax. Die is flink aangekomen in Alkmaar. „Die wedstrijd dreunde wel na”, erkent de 52-jarige oefenmeester. „De afgelopen weken zijn we het gesprek aangegaan met de spelers. Je kunt bij Ajax verliezen, zeker als ze zo in vorm zijn, maar als trainer kijk je ook naar de manier waarop. En wij hebben ons echt laten afpoetsen daar. Tegen FC Utrecht zal het heel veel beter moeten.”

Van den Brom geniet ervan om good old Advocaat nog aan het werk te zien in de Domstad. „Het is mooi dat hij weer terug is. Hij heeft zoveel energie en gedrevenheid, die man. En hij geniet ook, hè? Dat vind ik mooi. Hetzelfde geldt voor Guus Hiddink. Die zag ik van de week weer met die Chinezen bezig. Dan zijn er mensen die zeggen dat die gasten een keer moeten stoppen, maar daar ben ik het niet mee eens. Dat zou zonde zijn als je zoveel passie voor je werk hebt.”

Het scorebord zegt alles. Ⓒ ANP Pro Shots