Foto’s - Kiki Bertens tegen wil en dank tussen de sterren

„Ik ga niet zeggen dat dit haar allemaal gestolen kan worden, maar Kiki is hier niet dol op”, erkent haar coach Raemon Sluiter, daarmee doelend op het traditionele gala in Singapore voorafgaand aan de WTA Tour Finals. Daar ontving Bertens gisteren op de dag vol plichtplegingen de WTA-prijs van Most Improved Player (meest verbeterde speelster).

Bertens en Sluiter ’rolden’ vrijdagochtend om negen uur uit het vliegtuig en werden toen een dagje geleefd door de organisatie van de WTA Finals. Er werd ook nog wel getraind, maar de meeste tijd zat in het maken van foto’s, in het galadiner en het luisteren naar toespraken.

Kiki Bertens (r) samen met Elina Svitolina. Ⓒ AFP

„Het was allemaal best zwaar, maar we begrijpen het wel”, zegt Sluiter. „Dit is een groot toernooi met veel geld. De sponsors willen een feest en wat aandacht van de sporters. Maar goed, als Kiki had mogen kiezen, had ze net zo lief ergens in haar joggingbroek noodles met groente gegeten.”

Bertens werd ingedeeld in de rode groep bij Angelique Kerber, Naomi Osaka en Sloane Stephens. Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina en Karolina Pliskova vormen de witte groep. De strijd om de winst van de WTA Finals, met een prijzenpot van zes miljoen euro, begint zondag. Bertens speelt maandag haar eerste partij tegen Kerber.

Kiki Bertens maakt haar opwachting voor het gala. Ⓒ REUTERS

Bertens ontvangt voor haar deelname sowieso al zo’n 131.000 euro. Bij elke overwinning in de groepsfase mag ze nogmaals een dergelijk bedrag bijschrijven. De winnares van het prestigieuze eindtoernooi gaat er uiteindelijk zelfs met 1,6 miljoen euro vandoor. Voor de nummer negen van de wereld lag overigens pas op de valreep een ticket klaar. Aanvankelijk was zij eerste reserve, maar door de afmeldding van de geblesseerde Simona Halep (nummer één van de wereld) werd Bertens toch rechtstreeks tot de WTA Tour Finals toegelaten.

Kiki Bertens viel tijdens het gala van de WTA Tour Finals al direct in de prijzen. Ⓒ EPA