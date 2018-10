Exclusief - Dean Gorré, bondscoach in de tropen

Dean Gorré

De FIFA liet ook Dean Gorré over de oceaan vliegen. De oud-profvoetballer woont tegenwoordig in Suriname, waar hij sinds de zomer bondscoach is. Op het congres in Londen met alle 200 bondscoaches uit de hele wereld mocht hij niet ontbreken. De Nederlander genoot. Hij maakt opeens deel uit van de wereld van Löw, Deschamps en FIFA-baas Infantino. Maar ook die van Seedorf.