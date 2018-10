Video - Kolderieke misser voor open doel

Na een prachtige aanval van NEC kreeg Joppen in blessuretijd de bal op een presenteerblaadje aangespeeld. Alles en iedereen, zelfs de keeper van Telstar, was al verslagen. Toch lukte het Joppen om de bal vanaf drie meter over een leeg doel heen te schieten.

Grote gevolgen had de misser van Joppen overigens niet voor NEC. De ploeg uit Nijmegen won op bezoek bij Telstar met 0-3. De doelpuntenmakers waren Sven Braker (twee keer) en Jonathan Okita.