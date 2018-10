Honkballers Milwaukee dwingen ’in Nederlands onderonsje’ zevende duel af

Milwaukee Brewers heeft de zesde wedstrijd in de halve eindstrijd tegen Los Angeles Dodgers tot een goed einde gebracht: 7-2. Daardoor is de stand in de best-of-seven series 3-3 en moet zaterdag een zevende en beslissend duel de beslissing brengen.

Bij de Dodgers staat de Antilliaan Kenley Jansen onder contract. Zijn landgenoot Jonathan Schoop komt voor Milwaukee Brewers uit.

Bogaerts verzekerde zich vrijdag al van een plaats in de World Series, de finale van het Amerikaanse seizoen. Boston Red Sox versloeg toen titelverdediger Houston Astros met 4-1 en nam zo een beslissende voorsprong in de halve eindstrijd (4-1).