Dovizioso op weg om feest Marquez in MotoGP te verstoren

Net zo onverwacht als de derde tijd van de Australische Ducati-rijder Jack Miller was de zesde tijd van regerend wereldkampioen Marc Marquez. Het was de slechtste kwalificatie van de Spaanse Honda-rijder die in Japan zijn zevende wereldtitel kan veroveren. Zijn voorsprong in het klassement is zo groot dat de titelstrijd voortijdig beslist gaat worden. Of dat op het fraaie complex in Motegi al gebeurt, hangt vooral van Dovizioso af. Alleen bij een zege van de Ducati-rijder moet Marquez zijn feestje uitstellen tot de volgende race in Phillip Island in Australië.

Onder droge, zonnige omstandigheden (21 graden en 31graden baantemperatuur) pakte 'DesmoDovi' zijn tweede pole van het seizoen en zijn derde op de Twin Ring Motegi. Hij was al in de vrije trainingen snel en in de kwalificatie bevestigde hij zijn vorm op het circuit dat volgens hem goed is voor zijn Ducati. Toch gaat hij er niet van uit dat zijn vierde seizoenszege gemakkelijk te behalen valt. „Ik voorzie weer een hard gevecht met Marc (Marquez, red.), want zijn racepace is heel goed. Die kom ik in de race zeker nog wel tegen”, lachte Dovizioso.

De titelfavoriet kende een moeizame kwalificatie nadat hij in FP4 voor de achttiende keer in dit seizoen van zijn motor was getuimeld. Op zijn tweede exemplaar kon hij met de medium-soft bandenkeus (Dovi en Zarco hadden soft-soft) niet het verschil maken. Met de fabrieks-Yamaha's van Maverick Viñales en Valentino Rossi vlot het nog steeds niet en beide coureurs kwamen niet in de buurt van Zarco. Vanuit Q1 kwamen Alvaro Bautista en Takaaki Nakagami naar de Q2-sessie over. In Q1 crashte Francesco Morbidelli.

Uitslag:

1. Dovizioso (Ita) Ducati 1.44,590 (165,2 km/uur), 2. Zarco (Fra) Yamaha 0,068, 3. Miller (Aus) Ducati 0,137, 4. Crutchlow (GBr) Honda 0,230, 5. Iannone (Ita) Suzuki 0,242, 6. Marquez (Spa) Honda 0,299, 7. Viñales (Spa) Yamaha 0,550, 8. Rins (Spa) Suzuki 0,635, 9. Rossi (Ita) Yamaha 0,675, 10. Bautista (Spa) Ducati 0,806, 11. Pedrosa (Spa) Honda 0,929, 12. Nakagami (Jap) Honda 1,578.