Volleybalsters beleven dramatisch einde op WK

Het begin was al direct niet het voordeel van Nederland. Na een gelijkopgaande openingsfase bouwde China halverwege de eerste set vrij makkelijk een marge van twee punten verschil op en wist die tot 20-22 te behouden. Lonneke Sloetjes & co knokten zich even terug tot 22-22, maar het lukte niet om door te drukken. Met als negatief resultaat 22-25.

Uitblinkster

Bij de Chinezen was Zhu Ting, in Turkije bij Vakifbank FK ploeggenote van Sloetjes, de grote uitblinkster. De Nederlandse volleybalsters hadden zaterdag in de Yokohama Arena nauwelijks antwoord op het ijzersterk spel van de opponent. Dat bleek ook wel in het tweede bedrijf, waarin de ploeg van bondscoach Jamie Morrison al snel tegen een 12-17 achterstand aankeek en uiteindelijk afgetekend met 19-25 verloor.

Een verdedigende actie van Laura Dijkema. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Het heilige vuur ontbrak bij Oranje. De teleurstelling van het pijnlijke verlies in de halve finale tegen Servië leek niet op tijd verwerkt. Continu liep de formatie, met een slordige Sloetjes, achter de feiten aan. Daardoor viel ook in de derde set al snel de beslissing. Een comfortabele voorsprong van zeven punten (5-12) werd door China niet meer uit handen gegeven. Zo ging het brons naar de olympisch kampioen.

Historische opmars

De historische opmars van Oranje, met in de Final Six een sensationele zege op Amerika, werd vrijdag dus ook al gestuit door Servië. De Nederlandse volleybalsters waren in die clash alles behalve kansloos en speelden volgens bondscoach Morrison zelfs ’de beste wedstrijd van dit WK’. Toch kwam de stuntploeg net tekort. Het was vooral de Servische sterspeelster Tijana Boskovic die het verschil maakte. Zij sloeg met haar spijkerharde smashes liefst 25 punten binnen.

Zo zullen de druiven na een lang toernooi - Nederland speelde de eerste wedstrijd al op 29 september - zuur zijn. Ook al bereikten Oranje nooit eerder de laatste vier op een wereldkampioenschap, de doelstelling was een medaille. Die missie werd, net als tijdens de Olympische Spelen van twee jaar geleden in Rio de Janeiro (4e), dus net niet volbracht. De vierde plaats wordt uiteindelijk wel bijgeschreven in de geschiedenisboeken als de beste prestatie ooit van de Oranje-vrouwen op een WK, maar dat is slechts een schrale troost.

De teleurstelling is groot bij de Nederlandse volleybalsters. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Bekijk ook: Volleybalsters lopen finale op WK mis