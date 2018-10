Enkelblessure voor Oranje-international Groeneveld

Groeneveld keerde eigenlijk al geblesseerd terug van de interlands met Oranje tegen Duitsland (3-0) en België (1-1). ,,We twijfelden al of hij wel kon starten", vertelde zijn trainer Ivan Leko. ,,Maar in de eerste helft kreeg hij weer last. Na de rust kon hij echt niet meer verder."

Het is nog niet bekend hoelang Groeneveld uit de roulatie is. De aanvaller debuteerde voor Oranje als invaller in het duel met de Duitsers. Tegen België mocht hij beginnen en tekende hij voor de gelijkmaker.