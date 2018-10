’Een klap voor volleybalsters’

Net als twee jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro greep Oranje net naast de medailles. Een verschil in gevoel qua teleurstelling is er volgens Sloetjes niet. „Het voelt gewoon allemaal niet lekker.”

De stap naar het mondiale podium is zo nog niet genomen, want tegen China kwam Nederland er op het WK absoluut niet aan te pas. De Aziaten, onder aanvoering van uitblinkster Zhu Ting, declasseerden de ploeg van bondscoach Jamier Morrison. Het werd 0-3 (22-25, 19-25 en 14-25) in sets. „Het komt neer op technische en tactische aspecten. Daar liggen verbeterpunten en moeten we op trainen. Maar voor nu ben ik er ook wel trots op dat we de eerste vier hebben bereikt.”

„We wilden dit toernooi zo graag winnend afsluiten en dat lukt dan niet. Dat is flink balen”, vulde Maret Balkestein-Grothues aan. „Op dit moment overheerst het gevoel van teleurstelling.”

Nederland was zaterdag nog dicht bij een finaleplek. Maar tegen Servië kwam het aan op details en maakte sterspeelster Tijana Boskovic uiteindelijk het verschil. Sloetjes & co verloren met 1-3 in sets en die nederlaag kwam eveneens hard aan.