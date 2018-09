Verwijlen strandt in achtste finales op WK

De Brabander was op degen niet opgewassen tegen de Italiaan Paolo Pizzo: 15-10. In 2011 stonden beide schermers in de WK-finale in Catania eveneens tegenover elkaar. Pizzo zegevierde toen met 15-13.

Verwijlen, de nummer 51 van de wereldranglijst, had in Leipzig in de tweede ronde nog indruk gemaakt met een zege van 12-8 op de Zuid-Koreaan Park Kyoung-doo, de nummer drie van het mondiale klassement. Tristan Tulen ging in de eerste ronde met 15-4 onderuit tegen de Hongaar Andras Redli.